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Türk bayrağını yakma girişimi kamerada

Türk bayrağını yakma girişimi kamerada
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Muğla Menteşe'de bir kadın, sabaha karşı boş sokakta bir iş yerinin önünde asılı Türk bayrağını çakmakla yakmaya çalıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası eşkali belirlenen kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Muğla merkez Menteşe ilçesinde bir kadın, sokakta kimsenin bulunmamasını fırsat bilerek bir dükkanın önünde asılı bulunan Türk bayrağını çakmakla ateşleyip yakmak istedi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından polis ve jandarma ekiplerince eşkali belirlenen 30 yaşlarındaki kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Menfur olay sabah saat 04.45 sıralarında Menteşe merkezde bulunan Kurşunlu Camii yakınlarındaki bir iş yerinin önünde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, sabaha karşı saat 04.45 sıralarında ortalıkta kimsenin olmadığı bir vakitte kaldırımda yürümekte olan kadın, bir iş yerinin önünde duvara asılı olan Türk bayrağına çantasından çıkardığı çakmakla yakmak istedi.

Olayın fark edilmesi ile birlikte duruma el koyan güvenlik güçleri güvenlik kamerasından eşkalini belirledikleri kadını yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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