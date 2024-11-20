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Güvenlik görevlisi tartıştığı vatandaşın bacağını ısırdı

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Bursa'da bir AVM'de güvenlik görevlisi ile bir kişinin tartışması yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında güvenlik görevlisinin kavga ettiği kişiyi bacağından ısırarak etkisiz hale getirmeye çalıştığı ilginç anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Bursa'da bir AVM'de güvenlik görevlisi ile bir kişinin tartışması sonrası çıkan kavgada ilginç anlar yaşandı. Güvenlik, yere düşürdüğü vatandaşı bacağından ısırdı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Nilüfer İlçesi Odunluk Mahallesi'nde bulunan bir AVM'de meydana geldi. Alışveriş için AVM'ye gelen bir kişi, özel güvenlik görevlisi ile henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

O ANLAR KAMERADA

Tartışma yumruklu kavgaya dönüşürken, bir güvenlik görevlisi vatandaşın bacağını ısırarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Güvenlik görevlisi tartıştığı vatandaşın bacağını ısırdı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahmut Ekinci - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıtaner ipek:

Isırma yetkisi verilsin

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