Dumandan zehirlenen 6 günlük buzağıya bagajda acil müdahale

Sivas'ın Gürün ilçesinde, ahırda yakılan ateş nedeniyle karbonmonoksit gazından etkilenerek rahatsızlanan 6 günlük buzağıya otomobilin bagajında acil müdahale yapıldı. Veteriner hekim, buzağının hayati tehlikesinin olduğunu belirtti.

Sivas'ın Gürün ilçesinde ısınması için ahırda yakılan ateş sonucu karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 günlük buzağıya otomobilin bagajında acil müdahale yapıldı.

Sivas'ta dondurucu soğuklar hayvancılığı da olumsuz etkiledi. Bazı besiciler buzağıların üşüyüp hasta olmaması için ahırlarda ateş yakmak zorunda kaldı. Gürün ilçesi Çiçekyurt köyünde de bir besici, buzağılar üşümesin diye ahırın içerisinde ateş yaktı. 6 günlük bir buzağı, yakılan ateşin dumanından etkilenerek rahatsızlandı. Besici, buzağıyı otomobiliyle ilçe merkezideki bir veterinere götürdü. Veteriner hekim Bülent Köse, zor durumdaki buzağıya acil müdahaleyi aracın bagajında yaptı. Damar yolu açılıp ilaç verilen buzağıya maske takılarak oksijen verildi. Buzağının acil müdahalenin ardından şifa bulduğu öğrenildi.

Veteriner hekim Bülent Köse, buzağının kendine geldiğinde hayati tehlikesinin bulunduğunu, nabzının 227'ın üzerinde olduğunu ve akciğerlerinde oksijen oranının düşük olduğunu belirtti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
