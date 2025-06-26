Gürültüsünden şikayetçi oldukları komşularının kapısına bomba yerleştirdiler

Gürültüsünden şikayetçi oldukları komşularının kapısına bomba yerleştirdiler
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Gürültüsünden şikayetçi oldukları komşularının kapısına bomba yerleştirdiler
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Rusya'da komşularının gürültüsünden rahatsız olan 2 adam korkunç bir plan yaptı. Kapının önüne el yapımı bir patlayıcı yerleştiren şahıslar daha sonra zile bastı. Komşularının kapıyı açmasıyla patlayıcı etkisini gösterirken ortalık bir anda duman altı oldu. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Rusya'da iki adam, komşularının gürültüsünden o kadar rahatsız oldu ki akılalmaz bir yola başvurdu. Sinirlerine hâkim olamayan şahıslar, evde el yapımı patlayıcı hazırladı. Daha sonra bu patlayıcıyı komşularının kapısına yerleştiren ikili, zile basarak olay yerinden uzaklaştı.

PATLAMA ANI KAMERADA

Kapının açılmasıyla birlikte patlayıcı büyük bir gürültüyle infilak etti. Ortalık bir anda dumanla kaplanırken bina sakinleri büyük panik yaşadı. Olayda can kaybı ya da ciddi bir yaralanma meydana gelip gelmediği henüz netleşmezken kapının önünde meydana gelen patlama anı apartmandaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ŞAHISLAR YAKALANDI

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, zanlıların kimlikleri tespit edildi ve gözaltına alındıkları bildirildi. Yetkililer, bu tür olayların ciddiyetine dikkat çekerek vatandaşları benzer tepkilerden kaçınmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıbirlitresu:

İlk başta başlığı okuyunca Esenyurt diye düşünmüştüm

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