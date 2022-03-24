Gürültü yaptığı için kendisini uyaran komşusunu pompalıyla öldürdü - Haberler

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Gürültü yaptığı için kendisini uyaran komşusunu pompalıyla öldürdü

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya'nın Aksu ilçesinde belediye işçisi Mehmet Pay, gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisine uyarıda bulunan komşusu Ramazan Kahraman'ı pompalı tüfekle öldürdü.

Aksu'da dün saat 22.00 sıralarında Murtana Mahallesi'nde meydana gelen olaya göre Aksu Belediyesi'nde çalışan işçi Mehmet Pay, iddiaya göre gürültü yapınca komşusu Ramazan Kahraman tarafından uyarıldı.

2 EL ATEŞ ETTİ

Uyarıya sinirlenen Mehmet Pay, pompalı tüfekle Ramazan Kahraman'a 2 el ateş etti. Kahraman, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kahraman'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Gözaltına alınan Mehmet Pay ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gürültü yaptığı için kendisini uyaran komşusunu pompalıyla öldürdü

Gürültü yaptığı için kendisini uyaran komşusunu pompalıyla öldürdü

Gürültü yaptığı için kendisini uyaran komşusunu pompalıyla öldürdü

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ramazan Kahraman, Aksu Belediyesi, Mehmet Pay, işçi, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

TT:

Değer mi hayatları karartmaya be :(

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Suskun Demir:

Hayda milletin psikolojisi bozuldu iyice yazık...

Cevap Yaz 2 7 Yayından Kaldır
500
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