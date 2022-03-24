Gürültü yaptığı için kendisini uyaran komşusunu pompalıyla öldürdü
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya'nın Aksu ilçesinde belediye işçisi Mehmet Pay, gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisine uyarıda bulunan komşusu Ramazan Kahraman'ı pompalı tüfekle öldürdü.
Aksu'da dün saat 22.00 sıralarında Murtana Mahallesi'nde meydana gelen olaya göre Aksu Belediyesi'nde çalışan işçi Mehmet Pay, iddiaya göre gürültü yapınca komşusu Ramazan Kahraman tarafından uyarıldı.
2 EL ATEŞ ETTİ
Uyarıya sinirlenen Mehmet Pay, pompalı tüfekle Ramazan Kahraman'a 2 el ateş etti. Kahraman, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kahraman'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Gözaltına alınan Mehmet Pay ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa