Seyir halindeki araçtan, kedinin üzerine şişe fırlatan kişiye 2 bin lira para cezası

İstanbul'da kayda geçen görüntülerde seyir halindeki bir aracın yolcu koltuğunda oturan kişi yoldan geçen kediyi hedef alarak üzerine şişe fırlattı. Şahıs, kendisini uyaran kişinin de üzerine yürürken araç kamerasına yansıyan görüntü sonrası gözaltına alınan şüpheliye toplamda 2 bin 70 TL ceza kesildi.

KENDİSİNİ UYARAN KİŞİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Beylikdüzü Gürpınar'da meydana geldi. İddiaya göre, Muhiddin A. idaresindeki araçtan kaldırım kenarında yürüyen kedinin üzerine şişe atıldı. Durumu fark eden motosikletli bir vatandaşın araç içindekileri uyarması üzerine, şahıs araçtan inerek motosikletlinin üzerine yürüdü.

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Yaşanan o anlar seyir halindeki başka bir vatandaşın araç kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, Muhiddin A. kontrolündeki araçtan kedinin üzerine doğru şişe atıldığı ve yol ortasında durup motosikletli vatandaşın üzerine yürüdüğü anlar yer aldı. Görüntünün sosyal medyada yayılması üzerine emniyet ekiplerince soruşturma başlatıldı. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri Muhiddin A.'yı gözaltına aldı. Şahsa saygısızca araç kullanmaktan, yere çöp ve benzeri şeyler atmaktan ve karayolu üzerinde duraklamaktan toplamda 2 bin 70 TL ceza uyguladı.