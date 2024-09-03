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Gürcistan plakalı Mercedes marka otobüs şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

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Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında, Gürcistan plakalı Mercedes marka otobüs şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Gürcistan plakalı Mercedes marka otobüs şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

IĞDIR - Iğdır'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Gürcistan plakalı Mercedes marka otobüs şarampole devrildi. Kaza sonucunda otobüste bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İran'dan hareket eden ve Azerbaycan ile Türkiye üzerinden Gürcistan'a gitmekte olan GS 922 SS plakalı Mercedes marka otobüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Araçta 1'i sürücü olmak üzere toplamda 3 kişinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan Gürcistan uyruklu Ramız Akhverdıev ve Azerbaycan uyruklu Süleyman Kerimoğlu (46)'nu bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ramız Akhverdıev ve Süleyman Kerimoğlu'nun vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma ise devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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