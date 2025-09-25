Gürbulak Gümrük Kapısı'nda Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda, bir tırın dorsesinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince sınır kapısında gerçekleştirilen kontroller sırasında yabancı uyruklu bir sürücü durduruldu. Araçta yapılan aramada, 3 kilo 750 gram esrar ve 48 gram afyon sakızı bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Açıklamada, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, "Uyuşturucuya geçit yok" ifadesine yer verildi. - AĞRI