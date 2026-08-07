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Aksaray'da Alkollü Sürücüye 50 Bin TL Ceza ve Gözaltı

Aksaray'da Alkollü Sürücüye 50 Bin TL Ceza ve Gözaltı
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Aksaray’da bekçilerin şüphe üzerine durdurduğu yabancı plakalı otomobilin sürücü 1.89 promil alkollü çıkınca ehliyetine el konularak adli işlem gereği gözaltına alındı.

Aksaray'da bekçilerin şüphe üzerine durdurduğu yabancı plakalı otomobilin sürücü 1.89 promil alkollü çıkınca ehliyetine el konularak adli işlem gereği gözaltına alındı.

Olay Kılıçaslan Mahallesi Somuncu Baba Külliyesi önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye atan mahalle ve çarşı bekçileri durumundan şüphelendikleri yabancı plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücünün alkollü olabileceği ihtimali üzerine bekçiler olay yerine trafik ekibi istedi. Kısa sürede adrese gelen trafik ekipleri alkol metreyle yaptığı ölçümde Onur Enes Y. isimli sürücü 1.89 promil alkollü çıktı. Bunun üzerine sürücü hakkında alkollü araç kullanmak suçundan Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli işlem gereği gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Öte yandan sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, 50 bin lira da ceza işlemi uygulandı. Araç ise olay yerine gelen bir yakınına teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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