Gurbetçi Hüseyin B. Mide Kanaması Geçirdi, Hava Ambulansı ile Konya'ya Sevk Edildi

Güncelleme:
Konya'nın Kulu ilçesinde mide kanaması geçiren 71 yaşındaki gurbetçi vatandaş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hava ambulansı ile Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde mide kanaması geçiren gurbetçi vatandaş hava ambulansı ile Konya'ya sevk edilerek tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kozanlı Mahallesi'nde bulunan gurbetçi Hüseyin B.'nin (71) rahatsızlanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hüseyin B., ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalede mide kanaması geçirdiği anlaşılan Hüseyin B. için Konya İl Sağlık Müdürlüğü'nden hava ambulansı talep edildi. Hüseyin B. hava ambulansıyla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
