Gurbet Yolunda Trajik Kaza: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Gurbet yolunda hayatını kaybeden baba ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ordu'daki trafik kazasında hayatını kaybedenler toprağa verildi

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin, kavşaktan dönen kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı. Kazada ölen baba ve oğlunun, Fatsa ilçesinden İzmir'e inşaat işçisi olarak yola çıktıkları, evlerinden yaklaşık 20 kilometre uzaklaştıktan sonra kazada hayatlarını kaybettikleri öğrenildi.

Kaza, Devlet Sahil Yolu, Eski Kızılcakese Mahallesi'nde dün saat 15.00'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye istikametine seyir halinde olan Zekeriya Furkan Aydın'ınkullandığı 52 ADV 076 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapmak isteyen İbrahim Öztürkyönetimindeki 52 ABJ 743 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Muhammet Demirve oğlu Abdulsamet Demirolay yerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden baba ve oğlunun, İzmir'deki bir inşaata çalışmaya gitmek üzere yola çıktıkları, evlerinden yaklaşık 20 kilometre uzaklaştıktan sonra meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybettikleri öğrenildi.

Hayatını kaybeden baba ve oğlu için Fatsa ilçesine bağlı Oluklu Mahallesi'nde bulunan Oluklu Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından baba ve oğlu aile kabristanında yan yana defnedildi. Kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Zekeriya Furkan Aydın ise Ünye ilçesindeki Keş Mahallesi Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanında toprağa verildi.

Öte yandan jandarma ekiplerince gözaltına alınan kamyon şoförü İbrahim Öztürk'ün işlemleri devam ediyor.