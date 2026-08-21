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Zeytinburnu'nda Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 83 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

Zeytinburnu'nda Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 83 Kilogram Skunk Ele Geçirildi
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İstanbul Zeytinburnu'nda düzenlenen narkotik operasyonunda bir araçta 83 kilogram skunk maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan bugün adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

ZEYTİNBURNU'nda bir araca yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 83 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; 20.08.2026 tarihinde Zeytinburnu'nda bir araca yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, araçta yapılan aramalarda 83 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Yakalanan şüphelinin, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan bugün adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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