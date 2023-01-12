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İstanbul'da günlerdir kayıp olan yaşlı adamın cansız bedenini eşi sahilde buldu

3. Sayfa Haberleri

Kartal'da 4 gündür kayıp olan yaşlı adam, eşi tarafından sahilde kayalıkların arasında ölü olarak bulundu. Yaşlı adamın eşi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Saat 17.00 sıralarında Kartal Sahil'de meydana gelen olayda, hakkında kayıp ilanı verilen 67 yaşındaki Turgut Ataş'ın cansız bedeni, kayalık alanda kendisini arayan eşi ve arkadaşları tarafından bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

Günlerdir kayıp olan eşinin cansız bedenini sahilde buldu

YAŞLI KADIN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Polis ekipleri olay yerini şeritle kapatırken sağlık ekipleri ise yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme çalışmaları sonrası Ataş'ın cansız bedeni incelemek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. Eşinin cansız bedeniyle karşılaşan yaşlı kadın ise gözyaşlarına boğuldu.

Günlerdir kayıp olan eşinin cansız bedenini sahilde buldu

"SAHİLE İNER KEDİLERİ BESLERDİ"

Olaya ilişkin konuşan yaşlı adamın yakını Gülçin Zazakoşlu, "Yaklaşık 4 gündür kayıptı. Normal hayatında sahile iner kedileri beslerdi. Bu 4 günlük süreçte sahil kesimini yakınları olarak inceledik. Bugün arkadaşlarımız gelip baktığında ise çantasını buluyorlar. Ardından da ölüsü bulunuyor. Kendi halinde insanlardı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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