GÜNGÖREN'de Otomobil Çarptı: 11 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Kaza, Güngören Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. 11 yaşındaki kız çocuğu, arabaların arasından koşarak yola atladı. Yolda ilerleyen otomobil sürücüsü, yola atlayan çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuğun yardımına çevredekiler koştu.Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"ÇOCUKLARIMIZ İHMAL EDİYORUZ"

Olayı gören esnaf Ramazan Aktaş "Saat 16.30 civarlarıydı. Olay biz burada otururken oldu. Burada bir araba vardı. Arasından geçti, dolmuşun arkasından kendini yola attı. Üstten gelen bir araç vardı o da duramadı duramadığı için çocuğa vurdu. Çocuk yere yığıldı. Sora biz de müdahale ettik. Allah'a şükür çocukta bir şey yok ama buralarda bu sürekli oluyor zaten. Çocuklarımızı biz aile olarak ihmal ediyoruz. Bakkala yolluyoruz araba var mı yok mu bakmıyoruz, araba çarpıyor. Allah'a şükür birşey olmadı çocuğa. İlk başta yattı 5 - 10 saniye bayıldı. Sonra kalktı, babası ya da amcası geldi. Biz hastaneye götürecektik, ambulansı aradık zaten. Babası geldi, aldı götürdü çocuğu." dedi.