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Güngören'de Kontrolden Çıkan Araç Mağazaya Daldı

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Güngören'de bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, giyim mağazasına dalan aracın kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda yaralanan olmadı, ancak mağazada büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Güngören'de kontrolden çıkan aracın mağazaya girdiği anlar kamerada

İSTANBUL - Güngören'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, cadde üzerindeki giyim mağazasına daldı. Olayda yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Güngören General Ali Rıza Gürcan Caddesi'nde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan 34 AK 0072 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Ardından cadde üzerinde bulunan bir giyim mağazasına daldı. İş yerindeki vitrin camlarının kırılma sesini duyan vatandaşlar yardıma koştu. Ardından vatandaşlar şoka uğrayan araç sahibinin korkup titrediğini görüp araçtan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Her hangi bir yaralanma olmazken, kaza sonrası mağazada büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Cadde bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kaza sonrası araç, çekici yardımı ile kaldırılırken dükkanda maddi hasar oluştu. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Güngören'de Kontrolden Çıkan Araç Mağazaya Daldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HACER İNCİ - 3.Sayfa
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