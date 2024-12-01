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Güngören'de Kentsel Dönüşüm Sırasında Çöken Binada Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Güngören'de Kentsel Dönüşüm Sırasında Çöken Binada Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Güngören'de kentsel dönüşüm sırasında çöken binada göçük altında kalan 56 yaşındaki Zekeriya Yılmaz için arama çalışmaları 50. saate girdi. Yılmaz'ın kayınbiraderi Mustafa Kendirci, iyi haberler beklediklerini ifade etti.

Güngören'de kentsel dönüşüm çalışmaları esnasında çöken binada göçük altında kalan 56 yaşındaki Zekeriya Yılmaz'ın kayınbiraderi Mustafa Kendirci, "Dün sabahtan beri buradayız. İyi haberler almayı bekliyoruz" dedi.

Güngören'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımına devam edilen binanın çökmesiyle göçük altında kalan Zekeriya Yılmaz'ı arama çalışmalarında 50'nci saate gelindi. Enkaz altında kalan Yılmaz'a ulaşmaya çalışan ekiplerin arama çalışmalarına özel eğitimli kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı görüldü.

"Dün sabahtan beri buradayız. İyi haberlerini bekliyoruz"

Öte yandan saatlerdir enkaz başında eniştesinden iyi haberler beklediğini ifade eden Mustafa Kendirci, "Dün sabah saatlerinden beri buradayız. Burada halen bekliyoruz haberi aldık. İyi bir sonuç almayı bekliyoruz. Kendisi eniştem oluyor. Şu ana kadar hiçbir bilgi alamadık. Ustaların yanında çalışırdı hep. Biz de burada iyi haberleri bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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