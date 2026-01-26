Haberler

Atlas Çağlayan'ın ailesi tehdit mesajlarıyla ilgili ifade verdi

İstanbul Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesi, tehdit içerikli mesajlar nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek 'müşteki' sıfatıyla ifade verdi.

İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın anne ve babası, 'tehdit' içerikli mesajlara ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek 'müşteki' sıfatıyla ifade verdi.

Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında meydana gelen olayda iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıkmış, tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüş, bıçaklı kavgada E.Ç. (15), sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı (17) yaralamıştı. Ağır yaralanan Atlas hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, E.Ç. suç aleti bıçak ile yakalanarak gözaltına almıştı. E.Ç. ardından tutuklanarak çocuk kapalı cezaevine gönderilmişti.

Anne ve baba şikayetçi oldu

Öte yandan, yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü ile babası Cüneyt Çağlayan, kendilerine gönderilen tehdit mesajları sonrası Bakırköy Adalet Sarayı'na gelerek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda 'müşteki' sıfatıyla ifade verdi. Ayrıca acılı aile, ifade işlemlerinin ardından, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman ile görüştü. Aile, görüşmenin ardından adliyeden ayrıldı. - İSTANBUL

