Haberler

Atlas'ın ailesini tehdit eden şüpheli Diyarbakır'da gözaltındı, SEGBİS'le hakim karşısına çıkacak

Atlas'ın ailesini tehdit eden şüpheli Diyarbakır'da gözaltındı, SEGBİS'le hakim karşısına çıkacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 19 yaşındaki şüpheli M.Y.K. Diyarbakır'da gözaltına alındı. Şüpheli, SEGBİS ile hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüpheli, Diyarbakır'da gözaltına alınarak SEGBİS'le hakim karşısına çıkacak.

Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın (17) ailesini tehdit ettiği iddiasıyla şüpheli M.Y.K. (19) Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından ses ve görüntü bilişim sistemi ile (SEGBİS) savcılık ve akabinde hakim karşısına çıkacak. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ta patlama! Suikast iddiası var

ABD ile savaşın eşiğindeki İran'da patlama! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı

21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
Güllü'nün ölümünde kritik detay ilk kez ortaya çıktı! Polis meğer aynı gün düğmeye basmış

Kritik detay ilk kez ortaya çıktı! Polis meğer aynı gün düğmeye basmış
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar

İşte şafak baskınıyla alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
Emekli polis feci şekilde hayatını kaybetti

Emekli polisin acı sonu
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı

21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
Vefatının ardından herkes Fatih Ürek'in bu sözlerini paylaşıyor

Vefatının ardından herkes Fatih Ürek'in bu sözlerini paylaşıyor
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında

Şafak vakti düğmeye basıldı! 11 ünlü isim gözaltında