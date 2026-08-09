Haberler

Güngören'de Balkon Çöktü, Bina Boşaltıldı

Güngören'de Balkon Çöktü, Bina Boşaltıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Güngören Akıncılar Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın birinci katındaki balkon, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, bina tedbir amacıyla boşaltıldı ve çevresi bariyerlerle kapatılarak güvenlik önlemi alındı. Görgü tanığı Tayfun Kurt, balkonun çökme nedeninin bilinmediğini ve ekiplerin müdahalesiyle binada oturanların tahliye edildiğini belirtti.

İstanbul Güngören'de 5 katlı binanın birinci katındaki balkon, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Bina tedbir amacıyla boşaltılırken ekipler tarafından binanın çevresi bariyerle kapatılarak güvenlik önlemi alındı.

Olay, saat 22.30 sıralarında İstanbul Güngören Akıncılar Mahallesi Üstün Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki 5 katlı binanın birinci katındaki balkonda bilinmeyen bir nedenle çökme yaşandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Binanın çevresi ekipler tarafından bariyerle kapatılarak güvenlik önlemi alındı.

Konu ile ilgili konuşan Tayfun Kurt, "Bildiğim kadarıyla apartmanın balkonu çökmüş. Ama neden kaynaklandığı hakkında bilgimiz yok. Geldiğimizde o esnada binada hala oturanlar vardı. Sonrasında zaten ilgili ekiplere haber verildi. Polis, etrafı kapattı. Oturanları çıkarttı. Şimdi de önlem alıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şarkıcı Cansever hayatını kaybetti

Şarkıcı Cansever hayatını kaybetti
Bakan Fidan açıkladı! Türkiye'nin de imzaladığı Mekke Anlaşması'nda 'NATO' detayı

Bakan Fidan açıkladı! Tarihi anlaşmada çok konuşulacak "NATO" detayı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla

Yol ortasında yasak aşk kavgası! Son sözü duyan dönüp bir daha baktı
Salah'a büyük ayıp! Eğer doğruysa dünyaya rezil olduk

Salah'a büyük ayıp! Eğer doğruysa dünyaya rezil olduk
Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Gaziantep'te plaka oyunu pahalıya patladı: Hem araba gitti hem de 140 bin lira

Plakasına yazdırdığı hem arabasından etti hem de parasından

Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu

Uyandığında hayatının şokunu yaşadı: Yanındaki adam kocası değildi!
Tünelde feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Kan donduran kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Damlanur'un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı! Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş

Öldüğünde 14 yaşındaydı! Annesi, katili cenazede zaten söylemiş