Güney Marmara için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balıkesir'in kuzey ilçeleri için bu akşam saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli sağanak yağışların detaylarını açıkladı. 20-40 kg/m seviyelerinde yağışların olabileceği tahmin ediliyor, vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Marmara için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden itibaren Balıkesir'in kuzey ilçeleri olan Marmara Adası, Erdek, Bandırma, Gönen, Manyas, Susurluk, Karesi ve Balya'da sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışların 20 Mart Cuma günü gece yarısı itibarıyla başlayarak gün boyu yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m) şekilde devam edeceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, beklenen yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi. - BALIKESİR

