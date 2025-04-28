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Güney Kore'nin Daegu Şehrinde Orman Yangını: 1200 Kişi Tahliye Edildi

Güney Kore'nin Daegu Şehrinde Orman Yangını: 1200 Kişi Tahliye Edildi
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Daegu'da çıkan orman yangını hızla büyüyerek 50 hektar alanı etkisi altına aldı. Yangın nedeniyle 1200'den fazla kişi tahliye edildi, bölgeye 26 helikopter ve 202 itfaiye personeli gönderildi.

Güney Kore'nin Daegu şehrinde başlayan orman yangını, rüzgarların etkisiyle büyürken, bin 200'den fazla kişi için tahliye kararı verildi.

Güney Kore'de yeni bir orman yangını başladı. Daegu şehrinde çıkan orman yangını nedeniyle bin 200'den fazla bölge sakini için tahliye kararı verildi. Kore Orman Hizmeti tarafından yapılan açıklamada, yangının yerel saatle 14.00 sıralarında başladığı ve kuru şartlar ile sürekli rüzgarlar nedeniyle 2 saatten kısa bir süre içinde yaklaşık 50 hektar alanı etkilediği belirtildi. Açıklamada, yangın bölgesine 26 helikopter ve 202 itfaiye personeli gönderildiği, ayrıca Gyeongbu otoyolunun bir bölümünün kapatıldığı aktarıldı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Güney Kore'de mart ayında da orman yangını felaketi yaşanmış, en az 31 kişi hayatını kaybetmişti. - DAEGU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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