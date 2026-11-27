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Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kasım ayı başlarında sürüklenen bir balıkçı teknesinden kurtarılan 6 Kuzey Korelinin ülkelerine gönderildiğini, 7'nci kişinin ise Güney Kore'de kalmayı tercih ettiğini açıkladı.

Güney Kore Birleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 Kasım'da 7 kişinin bulunduğu bir balıkçı teknesinin Güney Kore'nin Ulleung Adası yakınlarındaki uluslararası sularda sürüklenirken bulunduğu ve ardından Güney Kore ordusu ve sahil güvenlik yetkilileri tarafından çekilerek kurtarıldığı ifade edildi. Güney Kore'nin Birleşmiş Milletler Komutanlığı ile ortaklaşa yürütülen bir soruşturma sonucunda 6 kişiyi istekleri doğrultusunda ülkelerine iade etme kararı aldığı belirtildi. Teknedeki 7'nci kişinin Güney Kore'de kalmak istediği ve Kuzey Kore'den iltica eden biri olarak koruma altına alınacağı aktarıldı. 6 Kuzey Korelinin ise sabah saatlerinde balıkçı teknesiyle deniz sınırından ülkelerine gönderildiği bildirildi.

Güney Kore, Kuzey Korelileri kendi vatandaşları olarak kabul ediyor ve iltica edenlere koruma sağlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı