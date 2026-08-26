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Güney Kore-Rusya hava sahası gerginliği

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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Rusya’ya ait çok sayıda askeri uçağın ülkenin Hava Savunma Tanımlama Bölgesi’ne girdiğini duyururken, gelişme üzerine Güney Kore’nin kendi savaş uçaklarını havalandırdığı açıklandı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'ya ait çok sayıda askeri uçağın ülkenin Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'ne girdiğini duyururken, gelişme üzerine Güney Kore'nin kendi savaş uçaklarını havalandırdığı açıklandı.

Güney Kore semalarında tehlikeli bir gerginlik yaşandı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Rusya'ya ait çok sayıda askeri uçağın dün öğleden sonra Dokdo adacıkları ve Ulleung Adası yakınlarında Güney Kore'nin Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'ne (ADIZ) girdiğini duyurdu. JCS'den yapılan açıklamada, "Güney Kore ordusu, Rus askeri uçaklarını ADIZ'e girmeden önce tespit etmiş ve muhtemel acil durumlara karşı hazırlıklı olmak amacıyla kendi savaş uçaklarını havalandırmıştır" denildi.

Rus uçaklarının kısa bir süre sonra ADIZ'i terk ettiği kaydedilirken, Güney Kore hava sahasının ihlal edilmediği vurgulandı. Yaşanan olay, haziran ayı sonlarında Çin ve Rusya'ya ait 10'a yakın askeri uçağın Güney Kore'nin doğu ve güney suları semalarında kısa süreliğine ADIZ'e girmesinin ardından yaşanan son gerginlik olarak kayıtlara geçti.

Potansiyel tehditleri belirlemede kullanılıyor

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve hava sahasından farklı olan Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ), genelde ülkeler tarafından tek taraflı olarak ilan ediliyor. ADIZ, yaklaşan askeri uçakların askeri tehdit olarak algılanıp uyarılması amacıyla kullanılıyor. ADIZ, bir ülkenin ulusal güvenlik çıkarları doğrultusunda herhangi bir hava aracını tespit ve takip etmeye çalıştığı bölge olarak da biliniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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