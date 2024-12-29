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Güney Kore'de Uçak Kazası: Can Kaybı 167'ye Yükseldi

Güney Kore'de Uçak Kazası: Can Kaybı 167'ye Yükseldi
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Muan Uluslararası Havalimanı'nda iniş yapan bir yolcu uçağının pistten çıkarak duvara çarpması sonucu can kaybı 167'ye yükseldi. Kazadan sadece 2 kişi sağ kurtuldu, arama çalışmaları devam ediyor.

Güney Kore'deki Muan Uluslararası Havalimanı'na inmeye çalışan bir yolcu uçağının pistten çıkarak duvara çarptığı kazada can kaybı 167'ye yükseldi. Muan Uluslararası Havalimanı pisti, 1 Ocak saat 05.00'e kadar hava trafiğine kapatıldı.

Güney Kore'nin Muan Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Güney Kore Ulusal İtfaiye Teşkilatı'ndan yapılan açıklamaya göre, kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 167'ye yükseldi. Kazadan sağ kurtulan 25 ve 33 yaşlarındaki 2 erkek kabin görevlisinin tedavisi ise başkent Seul'deki hastanelerde sürüyor. Sağ kurtarılan 2 kişi dışında uçakta bulunan herkesin hayatını kaybettiği üzerinde duran yetkililer, arama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Kule kuş çarpması uyarısı yapmış

Güney Kore Kara, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı ise kazaya neden olabilecek ihtimallere ilişkin bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, havalimanı kontrol kulesinin Jeju Air uçağına kazadan 6 dakika önce saat 08.57'de kuş çarpması uyarısı yaptığı belirtilirken, pilotun ise 08.58'de acil durum ilan ederek 09.00'da inişe geçtiği aktarıldı. Acil durum ilanı nedeniyle kontrol kulesinin uçağa piste ters yönde iniş izni verdiği belirtilirken, uçağın saat 09.03'de iniş takımları kapalı halde iniş denemesi gerçekleştirdiği kaydedildi. Duramayarak pisti aşan uçağın duvara çarptığı aktarıldı. Ayrıca, Muan Uluslararası Havalimanı'nın pistinin 1 Ocak saat 05.00'a kadar hava trafiğine kapalı kalacağı bildirildi. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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