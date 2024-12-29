Güney Kore'de Uçak Kazası: 179 Kişi Hayatını Kaybetti

Güney Kore'deki Muan Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında duvara çarpan yolcu uçağında bulunan tüm yolcular ile 4 mürettebatın hayatını kaybettiği açıklandı. Sağ kurtulan 2 kabin görevlisinin ise tedavisi hastanede sürüyor.

Tayland'ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air firmasına ait 7C2216 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçak, Güney Kore'deki Muan Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak duvara çarpmıştı. Ülkenin en ölümcül uçak kazası olarak tarihe geçen olayda can kaybı 179 olarak açıklandı. Uçakta bulunan 181 kişiden yalnızca 2 kabin görevlisinin sağ kurtulduğu açıklanırken uçakta bulunan tüm yolcuların ve 4 kabin görevlisinin hayatını kaybettiği belirtildi. Sağ kurtulan 25 ve 33 yaşlarındaki 2 kabin görevlisinin hastanedeki tedavisi devam ederken şu ana kadar hayatını kaybeden 22 kişinin kimliğinin tespit edilebildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Muan itfaiye şefi Lee Jung-hyun, "Uçağın sadece kuyruk kısmı şeklini koruyor ve uçağın geri kalanını tanımak neredeyse imkansız" dedi. Jung-hyun, sağ kurtulan mürettebatın yanan uçağın kuyruk bölümünden kurtarıldığını ifade etti.

Güney Kore'de 7 günlük ulusal yas

Güney Kore hükümeti 7 günlük ulusal yas ilan etti. Hükümet ve resmi binalarda bayraklar yarına indirilecek, memurlar ise hayatını kaybedenlerin anısına siyah kurdele takacak. Kara, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçağın düştüğü alanda yürütülen çalışmalarda enkazdan hem uçuş hem de ses kayıtlarını içeren kara kutuların bulunduğu ve kara kutuların kazaya neyin sebep olduğuna ilişkin soruşturmaya yardımcı olacağı bildirildi.

Yolcuların yaşlarının 3 ila 78 arasında değiştiğini kaydeden yetkililer yolcuların çoğunluğunun 40, 50 ve 60'lı yaşlarda olduğunu bildirdi. Uçakta 2 Tayland vatandaşı dışındaki yolcuların çoğunun Güney Koreli olduğu ifade edildi. - SEUL