Güney Kore'de roket yakıtı tesisinde patlama: 5 ölü

Güney Kore'nin Daejeon şehrinde Hanwha Aerospace'e ait fabrikada roket yakıtı üretim tesisinde meydana gelen patlama ve yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Patlamanın temizlik sırasında meydana gelmiş olabileceği belirtildi.

Güney Kore'de savunma ve havacılık şirketi Hanwha Aerospace tarafından işletilen bir fabrikada patlama meydana geldi. Daejeon şehrindeki fabrikada bulunan roket yakıtı üretim tesisinde yaşanan patlamada 5 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yetkililer, yaralılardan birinin ağır yanıklar nedeniyle durumunun kritik olduğunu bildirdi.

"Ölenlerin kimlikleri henüz belirlenemedi"

Olayın ardından açıklama yapan sağlık yetkilisi, "Ölenlerin bedenleri ağır şekilde zarar gördüğü için kimlikleri henüz belirlenemedi" dedi. İtfaiye yetkilileri ise yangının bir patlamayla başladığını, ancak patlamanın nedeninin hala araştırıldığını söyledi.

"Patlama, roket yakıtı üreten araçlardaki patlayıcı maddelerin suyla temizlendiği sırada meydana gelmiş olabilir"

Hanwha Aerospace'ten yapılan açıklamada, patlamanın roket yakıtı üreten araçlardaki patlayıcı maddelerin suyla temizlendiği sırada meydana gelmiş olabileceği belirtildi. Şirket, ölenlerin ikisinin 20'li yaşlarında geçici işçiler olduğunu ve hepsinin Hanwha çalışanı olduğunu açıkladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, kazaya müdahale için tüm kaynakların seferber edilmesini ve soruşturma başlatılmasını istedi. - DAEJEON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
