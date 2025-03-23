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Güney Kore'de Orman Yangınları: Can Kaybı 4'e Yükseldi

Güney Kore'de Orman Yangınları: Can Kaybı 4'e Yükseldi
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Güney Kore'nin Güney Gyeongsang eyaletinde başlayan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e ulaştı. 3 bin 286 hektar alanın yandı, 1.500 kişi tahliye edildi.

Güney Kore'de çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. En az bin 500 kişi geçici barınaklara tahliye edilirken, toplamda 3 bin 286 hektarlık alanın küle döndüğü açıklandı.

Güney Kore'nin Güney Gyeongsang eyaletinde cuma günü başlayan ve kuru hava ile rüzgarların etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangınlarında bilanço ağırlaştı. Merkezi Afet ve Güvenlik Önlemleri Karargahı'ndan yapılan açıklamaya göre, 1'i itfaiye personeli olmak üzere 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4'e yükseldi. 5'i ağır olmak üzere 6 itfaiye personelinin yaralandığı açıklanırken, en az bin 500 kişinin ise geçici barınaklara tahliye edildiği aktarıldı. Toplamda 3 bin 286 hektarlık alanı küle çeviren yangınların, 39 yapıya ise zarar verdiği kaydedildi. Yangın söndürme çalışmalarının Sancheong, Uiseong, Ulju ve Gimhae bölgelerinde havadan ve karadan sürdüğü bildirildi.

Alevler kısa sürede yayılmıştı

Güney Kore'nin Güney Gyeongsang eyaletinde cuma günü başlayan orman yangınları, kısa sürede 20 farklı bölgeye sıçramıştı. İlk belirlemelere göre yangınlarda 2 itfaiye görevlisinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Güney Kore İçişleri ve Güvenlik Bakanlığı, Güney Gyeongsang ve Kuzey Gyeongsang eyaletleri ile Ulsan şehrinde "afet durumu" ilan edildiğini duyurmuştu. Geçici Devlet Başkanı Choi Sang-mok, yangınların söndürülmesi için tüm imkanların seferber edilmesi talimatını vermişti. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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