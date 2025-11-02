Haberler

Güney Kore, 5. Askeri Casus Uyduyu Yörüngeye Gönderdi

Güney Kore, SpaceX'in Falcon-9 roketiyle 5'inci yerli askeri casus uydusunu başarılı bir şekilde yörüngeye fırlattı. Fırlatma ile birlikte Türkiye merkezli 'Fergani Uzay' şirketinin de yükü yörüngeye gönderildi.

Güney Kore, 5'inci yerli askeri casus uydusunu ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'e ait Falcon-9 roketi ile başarılı bir şekilde yörüngeye gönderdi.

Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki askeri gerginlik devam ederken, Seul yönetiminden savunma hamlesi geldi. Güney Kore Savunma Bakanlığı, ülkenin 5'inci yerli askeri casus uydusunun ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından başarılı bir şekilde yörüngeye gönderildiğini duyurdu.

Türk şirketin yükü de yörüngeye gönderildi

SpaceX'ten yapılan açıklamada ise, Güney Kore Savunma Geliştirme Ajansı'na (ADD) ait askeri casus uydusunu taşıyan Falcon-9 roketinin, yerel saatle 01.09'da Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatıldığı belirtildi. Paylaşımlı bir kargo görevi olan "Bandwagon-4" görevi kapsamında ayrıca aralarında Türkiye merkezli "Fergani Uzay" şirketinin de bulunduğu özel şirketlere ait 18 adet uzay yükünün daha yörüngeye gönderildiği aktarıldı. - FLORIDA

500
