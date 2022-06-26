Güney Afrika'da gece kulübünde hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi - Haberler

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Güney Afrika'da gece kulübünde hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Güney Afrika'da gece kulübünde hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi

Güney Afrika'nın Doğu Londra kentinde yer alan gece kulübünde 17 kişinin cansız bedeni bulunmuştu. 3 kişinin daha hastanede hayatını kaybetmesiyle birlikte ölü sayısı 20'ye yükseldi. Olayı araştıran yetkililer ise ölülerin üzerinde herhangi bir açık yaraya rastlamadı.

Güney Afrika'nın Doğu Londra kentinde yer alan Scenery Park'taki Enyobeni gece kulübünde henüz ölüm nedenleri belli olmayan 17 kişinin cansız bedeni bulunmuştu.

Yetkililer gece kulübünde hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini duyurdu. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, "Sayı 20'ye yükseldi, 3'ü hastanede öldü. Durumu kritik olan 2 kişi var" denildi.

Güney Afrika'da gece kulübünde 20 kişinin cansız bedeni bulundu

Güney Afrika Eyalet Topluluğu ve Güvenlik Departmanı yetkilisi Unathi Binqose, ölüm nedeninin izdiham olduğu iddialarını reddederek, "Ölülerin üzerinde görünür bir açık yara olmadığı için bunun bir izdiham olduğuna inanmak zor" dedi.

Güney Afrika'da gece kulübünde 20 kişinin cansız bedeni bulundu

Güney Afrika'da bu sabah erken saatlerde bir gece kulübünde 17 kişinin cansız bedeni bulunmuş ve hayatını kaybeden kişilerin 18 ila 20 yaş arasında olduğu belirtilmişti.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Güney Afrika Londra 3. Sayfa Haberler

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