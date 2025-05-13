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Güneşli Köyü'ndeki Kamyonet Kazası: Yaralı Yok

Güneşli Köyü'ndeki Kamyonet Kazası: Yaralı Yok
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Güneşli Köyü Devrek yolu üzerinde meydana gelen kazada, bir kamyonet yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Sürücünün durumunun iyi olduğu bildirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Güneşli Köyü Devrek yolu üzerinde meydana gelen kazada, kamyonet yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre M.K. idaresindeki 67 TR 390 plakalı kamyonet, Ereğli-Zonguldak-Devrek yolu üzerindeki yol çalışmasının olduğu bölgede dönüş yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yoldan aşağı yuvarlandı.

Kazayı gören diğer sürücüler hemen olay yerine koşarak araçta sıkışan sürücüyü çıkardı. Olay yerine kısa sürede ulaşan jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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