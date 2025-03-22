Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturma

Milyonlar bu toplantıya kilitlendi! Zirvenin ana gündemi İmamoğlu
Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı

Özdağ Silivri'de karşılaştıkları anları paylaştı: Biraz önce gördüm...
Mansur Yavaş'ı küplere bindiren 'pamuk şeker' olayında gerçek çok başka çıktı

Yavaş'ı küplere bindiren "pamuk şeker" olayında gerçek çok başka çıktı
İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var

Olaylar büyüdü, birçok ilde gözaltılar var

Gündüz'den Bahçeli'ye yönelik saldırılara tepki

Gündüz'den Bahçeli'ye yönelik saldırılara tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Siirt'e gelen 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP'li Ali Mahir Başarır'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sarf ettiği sözlere sert tepki gösterdi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Siirt'e gelen 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP'li Ali Mahir Başarır'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sarf ettiği sözlere sert tepki gösterdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk milletinin sarsılmaz iradesinin, devlet aklının ve milli duruşun sembolü olduğunu dile getiren Abbas Gündüz, Başarır'ın bu sözlerini asla kabul etmediklerini kaydetti. Gündüz, "CHP'li Ali Mahir Başarır'ın sokak üslubuyla, siyasi ahlaktan yoksun şekilde Bahçeli'ye dil uzatması, onun seviyesizliğinin ve acizliğinin en net göstergesidir. Devlet Bahçeli, Türk milletinin onuru, ülkücü hareketin lideri, devlet aklının temsilcisidir. Bu millet, O'nun yıllardır sergilediği devlet adamlığı duruşunu, Türkiye'nin birlik ve beraberliği için yaptığı fedakarlıkları çok iyi bilmektedir. Buradan açıkça ilan ediyoruz, Devlet Bahçeli yalnız değildir. Türk milleti O'nun arkasındadır. Ali Mahir Başarır ve onun gibiler, seviyesiz üsluplarıyla ne Devlet beyi ne de ülkücü hareketi yıldırabilir. Biz, şehit ve gazi aileleri olarak büyüğümüz bilge lider Devlet Bahçeli'nin yanındayız" dedi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
title