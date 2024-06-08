Üye Girişi
Haberler

Gümüşhane ve Bayburt'ta yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'nin Kelkit ve Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Siirt'in Şirvan ilçesinde hayvan otlatırken yıldırım isabet eden 1 kişi ise yaralandı.

Gümüşhane ve Bayburt'ta yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinin Aydoğdu köyü yaylasında açık alanda bulunan Tülay Genç'e (49) yıldırım isabet etti. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli tarafından yapılan incelemede, Genç'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç'in cenazesi, Kelkit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BAYBURT

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Günbuldu köyünde hayvan otlatan Burak Bayraktar'a (24) yıldırım isabet etti. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Bayraktar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Bayraktar'ın cenazesi, Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gümüşhane ve Bayburt'ta yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi

SİİRT

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köyündeki yaylada ailesiyle koyun otlatan Betül S.'ye (22) yıldırım isabet etti. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Betül S., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Aydıntepe Gümüşhane Yıldırım Bayburt Şirvan Kelkit Siirt Doğal Afetler 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Mansur Yavaş Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi! AK Parti ve MHP'den de oy aldı

Mansur Yavaş Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi! AK Parti ve MHP'den de oy aldı

 Hakkari'de bir manav üzerinde 'Allah' yazan karpuz buldu

Hakkari'de bir manav üzerinde 'Allah' yazan karpuz buldu

 Gamze Özçelik'ten sürpriz evlilik! Reshad Strik ile nikah masasına oturdu

Gamze Özçelik'ten sürpriz evlilik! Reshad Strik ile nikah masasına oturdu

Bakmadan Geçme

Haber Global Digiturk'de hangi kanalda? Haber Global Digiturk'de kaçıncı kanalda, sırada? Mehmet Akif Ersoy hangi takımlı? Sunucu Mehmet Akif Ersoy hangi takımı destekliyor? Ali Koç - Aziz Yıldırım CANLI İZLE! Ali Koç/Aziz Yıldırım canlı yayını hangi kanalda, nereden izlenir? Ali Koç/Aziz Yıldırım hangi kanalda? Ali Koç/Aziz Yıldırım canlı yayını nerde yayınlanıyor? Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda? Babalar günü ne zaman 2025? Babalar günü 2025 yılında hangi güne, hangi tarihe denk geliyor? Demir 5 TL çıkacak mı? Madeni 5 TL piyasaya mı sürülüyor? Yeni demir 5 TL nasıl olacak? Portekiz Hırvatistan maçı CANLI izle! (HD) 8 Haziran Portekiz Hırvatistan maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Pazar günü kargolar açık mı 2024? Pazar günü kargolar saat kaça kadar açık, kaça kadar dağıtım yapıyor? Emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı 2024? Emekli maaşı bayramdan önce ödenecek mi? Gamze Özçelik evli mi? Gamze Özçelik kiminle evli, eşinin adı ne? Muharrem Akkuş yaşıyor mu? Muharrem Akkuş öldü mü, neden öldü? Muharrem Akkuş ölüm sebebi ne? Hepsijet Pazar günü çalışıyor mu? Hepsijet Pazar günü kaça kadar çalışıyor? TYT'ye girmeden AYT'ye girilir mi? TYT sınavına girmeyenler AYT sınavına girebilir mi? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 8 HAZİRAN 2024: Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?
Özgür Özel: Asgari ücrete zam yapılmazsa sert tepki veririz

Özgür Özel: Asgari ücrete zam yapılmazsa sert tepki veririz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title