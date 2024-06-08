Gümüşhane ve Bayburt'ta yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi
Gümüşhane'nin Kelkit ve Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Siirt'in Şirvan ilçesinde hayvan otlatırken yıldırım isabet eden 1 kişi ise yaralandı.
Gümüşhane ve Bayburt'ta yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
GÜMÜŞHANE
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinin Aydoğdu köyü yaylasında açık alanda bulunan Tülay Genç'e (49) yıldırım isabet etti. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli tarafından yapılan incelemede, Genç'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç'in cenazesi, Kelkit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
BAYBURT
Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Günbuldu köyünde hayvan otlatan Burak Bayraktar'a (24) yıldırım isabet etti. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Bayraktar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Bayraktar'ın cenazesi, Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
SİİRT
Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köyündeki yaylada ailesiyle koyun otlatan Betül S.'ye (22) yıldırım isabet etti. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Betül S., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.