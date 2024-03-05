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Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, güvenlik bilgilendirme toplantısı düzenledi

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Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, 2024 yılının ilk 2 ayını kapsayan 'Gümüşhane'nin Huzuru, Türkiye'nin Huzuru' konulu güvenlik bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, güvenlik istatistikleri ve mahalli idareler seçimleri hakkında bilgiler paylaşıldı.

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, 2024 yılının ilk 2 ayını kapsayan " Gümüşhane'nin Huzuru, Türkiye'nin Huzuru" konulu güvenlik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Valilik Toplantı Salonunda İl Emniyet Müdürü Taner Cömert ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral'ın katıldığı toplantıda Vali Tanrısever, 2 aylık güvenlik istatistiklerini paylaştı.

2023 yılı değerlendirmesini kapsayan güvenlik istatistiklerini paylaştıkları toplantıyı 15 Ocak 2024 tarihinde yaptıklarını hatırlatan Vali Tanrısever, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinin geniş katılımlı ve olaysız bir şekilde gerçekleşmesini temenni etti.

Vali Tanrısever, Gümüşhane'de mahalli idareler seçiminin huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesi, vatandaşların seçim günü tam demokratik ortamda can ve mal emniyeti içerisinde huzur ve güvenle demokratik haklarının kullanmasını en sağlıklı şekilde sağlamak için gereken tedbirlerin alınması, Gümüşhane'ye yakışır bir seçim ortamının ilgili, sorumlu bütün birimler tarafından tesis edilmesi için çalışmalar yürüttüklerini hatırlattı.

"Seçimlerinin güven ve huzur içerisinde yapılması için tüm tedbirleri alıyoruz"

Bütün sorumlu makamların, ilgili kuruluşların gereken tedbirleri aldıklarını ifade eden Vali Tanrısever, "Gümüşhane insanının yapısı gereği seçimlerde olumsuz bir durumla karşılaşmayacağımızı düşünüyorum. Seçimlerinin güven ve huzur içerisinde yapılması, seçim öncesi, seçim anı ve sonunda hiçbir aksaklığa meydan verilmemesi için kurumsal tedbirlerin yanı sıra adaylarımızla koordinasyon toplantısı icra ettik. Dün yine il ve ilçe seçim hakimlerimiz, kaymakamlarımız ve güvenlik birimlerimiz ile geniş katılımlı bir güvenlik toplantısı yaptık" dedi.

"Dolandırıcılara kanmayın"

Siber alanda terör örgütlerinin propagandasını yapan 321 hesabın kapatılarak hesap sahipleri hakkında adli işlem başlatıldığını kaydeden Vali Tanrısever, internet üzerinden gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık olaylarının tüm Türkiye'de olduğu gibi Gümüşhane'de de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 oranında artarak 39 dolandırıcılık olayı meydana geldiğini belirterek "Buradan tekrar vatandaşlarımızı uyararak bilmedikleri kişi ve hesaplara para göndermemelerini, şüphe ettiklerinde ise en kısa sürede 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını istirham ediyoruz" diye konuştu.

"2 ayda 32 kazada 81 vatandaşımız yaralandı"

Vali Tanrısever, trafik kazalarının ve trafik kazası kaynaklı ölümlerin azaltılmasına yönelik eğitim, denetim ve kontrol faaliyetlerinin gece gündüz her türlü hava ve yol koşullarında artarak sürdüğünü, buna rağmen Gümüşhane'de bir önceki yılın aynı dönemine göre trafik kazalarının yüzde 52 oranında artarak 32 kaza meydana geldiğini, 81 vatandaşın yaralandığını söyledi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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