Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram Çağlar evinde ölü bulundu

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram Çağlar evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, birkaç gündür kendisine ulaşılamayan ve telefonlarına da çıkmayan Doç. Dr. Bayram Çağlar'ın durumundan endişe eden ailesi ve akademisyen arkadaşları polis ekiplerine ihbarda bulundu. Polis ekipleri ihbar üzerine Çağlar'ın tek başına kaldığı Karşıyaka mahallesi Osman Bey Caddesi Kılıç Apartmanı'ndaki dairesine girdiğinde cansız bedeni ile karşılaştı. Evli ve 2 çocuk sahibi Doç. Dr. Bayram Çağlar'ın ailesinin şehir dışında yaşadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız da eve gelerek polis ekiplerinden olayla ilgili bilgi aldı. - GÜMÜŞHANE