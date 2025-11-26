Haberler

Gümüşhane Üniversitesi'nde Silahlı Rehin Alma Olayı

Gümüşhane Üniversitesi'nde Silahlı Rehin Alma Olayı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane Üniversitesi'nde bir personel, çalışan bir kadını silahla rehin aldı. Olay yerinde polis ve Özel Hareket ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı, şahsın ikna çabaları sürüyor.

Gümüşhane Üniversitesi'nde çalışan bir personel, silahla başka bir personeli rehin aldı. Polisin şahsı ikna çabaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane Üniversitesi'nin Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki merkez kampüsünde bulunan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli olan ve uzman çavuşluktan geçtiği öğrenilen H.T., henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla aynı fakültede çalışan D.B. adlı kadın memuru rehin aldı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda Özel Hareket polisi sevk edildi. Okulun etrafı boşaltılarak, çatılara keskin nişancılar yerleştirildi. Hem kampüs alanına hem de fakülteye giriş ve çıkışların kontrol altına alındığı olayda şahsı ikna çabalarının devam ettiği öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tedesco'nun Türkçe sorulan soruya verdiği cevap tercümanı bile şaşırttı

Basın toplantısında sorulan soruya verdiği yanıta beğeni yağıyor
Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı kişi, memuru rehin aldı

Üniversitede rehine krizi! Keskin nişancılar soluğu çatıda aldı
Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF, Paris'teki gizli kasasına el koydu

Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF gizli kasaya resmen el koydu
Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Mardin'deki vahşette yeni detaylar şüpheleri tek noktaya yoğunlaştırdı
Tedesco'nun Türkçe sorulan soruya verdiği cevap tercümanı bile şaşırttı

Basın toplantısında sorulan soruya verdiği yanıta beğeni yağıyor
Tarafını belli etti: Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi

Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi
Galatasaray'da neler oluyor? Maç sonuna damga vuran görüntü

Maç sonuna damga vuran görüntü
Ateşi yaktılar! Galatasaray'ın yıldızlarından derbi paylaşımları

Ateşi yaktılar! Galatasaray'ın yıldızlarından derbi paylaşımları
Kaan Tangöze üniversitede konser verdi, söylediği şarkı kenti karıştırdı

Üniversitede konser verdi, söylediği şarkı kenti karıştırdı
Ünlü oyuncu Cem Uçan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri olay oldu

Erdoğan'la ilgili sözleri sanat camiasında büyük ses getirdi
Kerem'den Galatasaray derbisi hakkında net yorum

Kerem'den Galatasaray derbisi yanıtı
Beyaz Saray'da gerginlik! Prens Selman'dan Trump'a rest

Böylesi görülmedi! Prens Selman'ın resti Beyaz Saray'ı salladı
Türkiye'nin yanı başında şiddetli patlama! 5 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'nin yanı başında büyük patlama! Dumanlar gökyüzünü kapladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.