Gümüşhane Üniversitesi'nde Rehine Olayı Kontrol Altına Alındı

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü bugün merkez kampüslerinde yaşanan silahlı rehine olayı ile ilgili "Rehin alınan personelimiz güvenlik şekilde kurtarıldı" açıklaması yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada "Üniversitemizde bugün yaşanan ve hiçbir şekilde tasvip etmediğimiz üzücü rehine olayı, ilgili birimlerimizin hızlı ve koordineli müdahalesiyle kontrol altına alındı. Rehin alınan personelimiz herhangi bir sağlık sorunu olmaksızın güvenli bir şekilde kurtarıldı. Olayın hemen ardından güvenlik güçlerimiz ve üniversitemiz yönetimi gerekli tüm tedbirleri almış, süreç titizlikle yönetilmiştir. Yaşanan olay nedeniyle duyduğumuz derin üzüntüyü kamuoyuyla paylaşırken, sürecin sağlıklı şekilde sonuçlanmasına katkı sunan tüm güvenlik birimlerimize ve personelimize teşekkür ederiz" denildi. - GÜMÜŞHANE