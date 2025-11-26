Gümüşhane Üniversitesi'nde Rehine Krizi: Kadın Memur Kurtarıldı

Gümüşhane Üniversitesi'nde çalışan bir personelin silahla başka bir personeli rehin alması olayının ardından geçen 5 saatin sonunda rehine krizi sona erdi. Silahlı şahıs ile yapılan görüşmeler sonrasında rehine kadın memur sağ salim kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane Üniversitesi'nin Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki merkez kampüsünde bulunan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli olan ve uzman çavuşluktan memurluğa geçtiği öğrenilen H.T., saat 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla aynı fakültede çalışan D.B. adlı kadın memuru rehin aldı. Binadan gelen tek el silah sesinin ardından bölgeye çok sayıda Özel Hareket polisi sevk edildi. Okulun etrafı boşaltılarak, çatılara keskin nişancılar yerleştirilirken, D.B.'nin de yakınları üniversiteye gelerek yetkililerden bilgi aldı. 5 saati bulan görüşmelerin sonunda H.T.'yi ikna çabaları sonuç verdi. H.T. silahı ile güvenlik güçlerine teslim olurken, rehine kadın memur da sağ olarak kurtarılarak tedbir amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili H.T. gözaltına alınırken, Vali Aydın Baruş üniversiteye gelerek yetkililerden olayla ilgili bilgi aldı.