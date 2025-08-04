Gümüşhane-Trabzon Karayolunda Trafik Kazası: 7 Yaralı

Gümüşhane- Trabzon karayolunda 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon istikametine seyir eden Ahmet D. (35) yönetimindeki 49 AAV 471 plakalı otomobil, Karaca Mağarası yol ayrımında kavşaktan ana yola çıkmaya çalışan Murat Y. (73) yönetimindeki 29 DA 744 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, yolun sağında park halinde bulunan Samet P. (20) idaresindeki 29 AF 324 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü Murat Y. (73) ile yolcular Hasan Z. (67) ve Osman Z. (72), 49 AAV 471 plakalı otomobilde bulunan sürücü Ahmet D. (35) ile yolcular Kübra D. (31), Elif Beren D. (6) ve Ömer Efe D. (1) olmak üzere 2'si çocuk toplam 7 kişi yaralandı. Park halindeki 29 AF 324 plakalı araçta ise yaralanan olmadı. AAmbulanslarla Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - GÜMÜŞHANE