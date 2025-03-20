Gümüşhane-Kürtün Karayolunda Tırın Üzerine Kaya Düştü, Sürücü Yaralandı

Gümüşhane- Kürtün karayolunda seyir halindeki tırın üzerine dev kaya düştü, olayda sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gümüşhane'den Giresun istikametine seyreden Yunus O. (37) yönetimindeki 23 BY 510 plakalı tır, Torul-Kürtün-Tirebolu karayolunun Kirazlık köyü mevkiine geldiği sırada dağdan kopan kaya kütlesinin hedefi oldu. Tırın kupası olarak bilinen ön bölümüne düşen dev kaya, sürücü tarafını etkiledi ve sürücünün yaralanmasına neden oldu.

Olayın ardından kısa süreli şok yaşayan sürücü Ortak, büyük bir soğukkanlılıkla tırı kontrol altına alarak yol kenarında durdurmayı başardı ve ekiplerin gelmesini bekledi.

Jandarma ekiplerinin yolda güvenlik tedbiri aldığı kazanın ardından trafik akışı kontrollü şekilde sağlanırken yaralı sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından önce Torul Devlet Hastanesinde daha sonra da Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - GÜMÜŞHANE