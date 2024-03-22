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Gümüşhane-Kürtün Karayolunda Sürücünün Hatalı Sollamaya Çıkan Tırı Son Anda Fark Ederek Kurtuldu

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Gümüşhane-Kürtün karayolunda sürücünün hatalı sollamaya çıkan tırı son anda fark ederek faciadan son anda kurtulmasını içeren haber görüntüleri ihbar kabul edildi. Jandarma ekipleri plakası tespit edilen tır sürücüsüne para cezası kesti.

Olay, geçen Çarşamba günü Gümüşhane'nin Torul ilçesi Budak köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Gümüşhane-Kürtün-Giresun yolu Budak Köyü yol ayrımında bulunan keskin virajda hatalı sollama yapan tırı fark eden otomobil sürücüsü aracını son anda yol kenarına çekerek olası facianın önüne geçerken, o anlar araç kamerasına yansımıştı. Haberin yayınlanması ve kamuoyunun tepkisi üzerine Jandarma ekipleri söz konusu haber görüntülerini ihbar kabul ederek harekete geçti.

Jandarma ekiplerinin haberdeki görüntü ve PTS (Plaka Tanıma Sistemleri) kayıtları incelemesinde kural ihlali yaparak trafik güvenliğinin tehlikeye sokan tırın plakası tespit edilerek aracın tescil plakasına 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 54/1a maddesi uyarınca bin 506 TL para cezası kesildi.

Öte yandan Gümüşhane Valiliği tarafından yapılan açıklamada, özellikle kış aylarında yolun iki yönlü ve dar olması ile kaya düşme riski nedeniyle sürücülerin tehlikeli virajlara yavaş girmeleri, hatalı sollama yapmamaları ve seyir halinde iken cep telefonu kullanmaması noktasında uyarılarda bulunulurken, trafik kurallarına uymayan sürücülerin mutlaka 112 Acil Çağrı Hattı'na ihbar edilmesi gerektiği bildirildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gümüşhane Jandarma 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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