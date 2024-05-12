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Gümüşhane-Giresun Karayolu 1 Saat Kapalı Kaldı

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Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde saman yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Yolu tamamen kapatan tır nedeniyle Gümüşhane-Giresun karayolu karşılıklı olarak 1 saat kapalı kaldı.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde saman yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Yolu tamamen kapatan tır nedeniyle Gümüşhane- Giresun karayolu karşılıklı olarak 1 saat kapalı kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Batman'dan aldığı samanı 47 LB 434 plakalı tırıyla Giresun'a götürdüğü öğrenilen Masum Durmaz (32), Kürtün ilçesine bağlı Elceğiz köyü mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle aracının kontrolünü kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatan tır tek şeritli karayolunu ulaşıma kapattı.

Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri sürücü Durmaz'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kürtün Devlet Hastanesinde tedavi altına aldı.

Sürücü Durmaz'ını sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazada devrilen tırın yolu komple kapatması nedeniyle Gümüşhane-Giresun yolu 1 saat kapalı kaldı. Karayolları ekiplerinin müdahalesi ve çekicinin gelmesinin ardından yol kontrollü olarak tekrar ulaşıma açıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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