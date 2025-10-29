Haberler

Gümüşhane-Erzincan Karayolundaki Heyelan Onarımları Sona Yaklaşıyor

Gümüşhane-Erzincan Karayolundaki Heyelan Onarımları Sona Yaklaşıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane-Erzincan karayolundaki heyelan nedeniyle başlatılan onarım çalışmaları devam ediyor. Karayolları ekipleri, 328 adet fore kazık çakma işlemi ile yolun güçlendirilmesini sağlıyor ve Aralık ayında yolun yeniden ulaşıma açılması planlanıyor.

Gümüşhane- Erzincan karayolunda geçen bahar ayında meydana gelen ve yolun çökmesine neden olan heyelanın ardından Karayolları ekipleri bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Gümüşhane-Erzincan karayolunun Kelkit geçişindeki Balkaya köyü mevkiinde 1 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen heyelanın ardından başlatılan onarım çalışmalarında sona yaklaşıldı. Karların erimesi ve yoğun yağış nedeniyle çöken ve çift yönlü olarak ulaşıma kapanan yolda, Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Fore kazık ve betonarme duvar imalatlarının sürdüğü alanda, çift taraflı olarak toplamda 328 adet fore kazık çakılacak.

Yetkililer, betonarme duvar çalışmalarının tamamlanmasının ardından karayolunun Aralık ayı ortasında ulaşıma açılmasının hedeflendiğini bildirdi. Ayrıca, yolun kalitesinin artırılması amacıyla güçlendirme çalışmalarının da devam edeceği öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çılgın proje tanıtıldı! 350 metre yüksekte Dünya Kupası oynanacak

Çılgın proje tanıtıldı! Dünya Kupası burada oynanacak
Arabaların önüne yatıp kalkmadı! İsyan ettiği bir konu var

Arabaların önüne yatıp kalkmadı! İsyan ettiği bir konu var
Damat ve ailesinin omzu açık diye tepki gösterdiği gelin intihar etti

Giydiği gelinlik genç kızın sonu oldu! Düğünden sonra intihar etti
Estetik İddiaları Bitmiyor! Songül Karlı'nın son hali sevenlerini şaşırttı

Mini elbiseli pozunu paylaştı, kalçasına yorum yağdı
Çılgın proje tanıtıldı! 350 metre yüksekte Dünya Kupası oynanacak

Çılgın proje tanıtıldı! Dünya Kupası burada oynanacak
AK Parti, Cumhuriyet'in 102. yılına özel video hazırladı

AK Parti'den dikkat çeken 29 Ekim videosu
Van Valiliği 29 Ekim'i Grup Yorum şarkısıyla kutladı

Valilik 29 Ekim'i yasaklı grubun şarkısıyla kutladı
Taksi şoförüne defalarca vurup küfürler savurdu

Kan donduran olay! Taksi şoförünün yaşadığı kabus kamerada
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı

Binlerce kişi bu görüntüyü gerçek sanıp paylaştı
Altın fiyatları için yeni tahmin

Altın fiyatları için yeni tahmin
152 hakem arasında Zorbay Küçük de var! Yönettiği son 5 maç bomba

Zorbay Küçük de listede! Yönettiği son maçlar bomba
Karadağ'dan Türkler için yeni vize adımı

Türklere kapıyı kapatan ülke Bakan Fidan'ın çağrısıyla geri adım attı
İsrail, Gazze'yi bombaladı! Hamas'tan açıklama geldi

Hamas'tan açıklama geldi! Arabuluculara hayati bir çağrısı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.