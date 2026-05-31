Gümüşhane'de otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti

Gümüşhane'de yolun karşısına geçmeye çalışan 52 yaşındaki Resul Çelik'e otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Çelik olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.

Gümüşhane'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Gümüşhane merkez Aşağı Alıçlı köyü mevkiinde, Gümüşhane-Kelkit kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kerim Ö. (40) yönetimindeki 44 ADA 448 plakalı otomobil, Gümüşhane istikametinden Kelkit yönüne seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan 3 çocuk babası Resul Çelik'e (52) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Resul Çelik olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemelerinin ardından bir camide din görevlisi olduğu öğrenilen talihsiz adamın cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlatırken, sürücü ise gözaltına alındı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
