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Gümüşhane'de yolcu midibüsünde çıkan kavgada 1 öğrenci bıçakla yaralandı

Gümüşhane'de seyir halinde olan bir yolcu midibüsünde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bir lise öğrencisi bıçakla sırtından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı.