Gümüşhane'de yolcu midibüsünde çıkan kavgada 1 öğrenci bıçakla yaralandı
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Gümüşhane'de seyir halinde olan bir yolcu midibüsünde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bir lise öğrencisi bıçakla sırtından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı.
Gümüşhane'de yolcu midibüsünde çıkan kavgada 1 öğrenci bıçakla yaralandı.
Kent merkezinde seyir halinde olan özel halk midibüsünde O.A.C. (17) ile A.B. (20) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.B, üzerinde bulunan bıçakla lise öğrencisi olduğu öğrenilen O.A.C'ye saldırdı.
Bıçakla sırtından yaralanan O.A.C, ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerine gelen polis ekipleri A.B'yi gözaltına aldı.
Bu arada, kavganın başlangıcı ve sonrasında yaşananlar midibüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa