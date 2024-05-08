Üye Girişi
Haberler

Gümüşhane'de Yaşlı Kadın Uçuruma Düşerek Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde öğle saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan yaşlı kadının yaklaşık 300 metrelik uçuruma düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde öğle saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan yaşlı kadının yaklaşık 300 metrelik uçuruma düşerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, akşam saatlerinde Kürtün ilçesi Elceğiz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde yalnız yaşayan Emine Güzel'den (70) öğle saatlerinden itibaren haber alamayan köy sakinleri, yaşlı kadını aramaya başladı. Yapılan aramalar sonucu akşam saatlerinde Mehmetli Yanı mevkiinde yaklaşık 300 metrelik uçurumun sonundaki dere yatağında yaşlı kadının cansız bedeni bulundu. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. 2 çocuk annesi kadının cenazesi, savcının incelemesinin ardından AFAD ekiplerince uçurumdan çıkarıldı. Güzel'in cesedi Kürtün Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gümüşhane Kürtün Güvenlik Acil Durum Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title