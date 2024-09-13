Gümüşhane'de yasadışı kenevir ekimi operasyonu

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yasadışı ekim yaptığı kenevirleri hasat eden şahsa suçüstü yapan Jandarma ekipleri çok sayıda uyuşturucu malzeme geçirdi.

Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri yaptıkları istihbari çalışmaların ardından Kelkit ilçesine bağlı Özen köyünde yasadışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisini aldı.

Kelkit İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekiplerinin de katılımıyla operasyon düzenleyen ekipler sabah erken saatlerde kenevir olarak değerlendirilen bitkileri hasat eden S.K. isimli şahsı suçüstü yakaladı.

Kelkit Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle Kelkit İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri ve uyuşturucu arama köpeği Delil'in de katılımıyla şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 4 kök kenevir bitkisi, 1.063 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 1 adet tabancaya ait şarjör ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken şüpheli S.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Diğer yandan yine Kelkit ilçesinde devriye atan Jandarma ekipleri S.Y isimli şahsın babasına ait evinin penceresinin önünde kenevir bitkisi ektiği tespit edilince uyuşturucu arama köpeği Delil'in de katılımıyla şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada saksı içerisinde boyu 70-80 santimetre aralığında 1 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. - GÜMÜŞHANE