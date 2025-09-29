Haberler

Gümüşhane'de Yangın: 30 Hektar Alan Zarar Gördü
Güncelleme:
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında yaklaşık 30 hektarlık bir alan zarar gördü. Yangına köylüler ve çeşitli ekipler müdahale ederek yangını 4 saat içinde kontrol altına aldı.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında yaklaşık 30 hektarlık alan zarar gördü. Köylüler ve ekiplerin yoğun mücadelesiyle yangın 4 saatte kontrol altına alındı.

Kelkit ilçesine bağlı Sadak köyü ile Eskiyol köyü arasındaki Alıçyeri mevkiinde öğle saatlerinde yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleriyle İl Özel İdaresi iş makinesi ve görevlileri sevk edildi. Yangına köylülerin yanı sıra Satala Antik Kenti kazı ekibi de müdahale etti.

Yaklaşık 4 saatlik yoğun müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, 30 hektarlık otluk ve meşelik alanın zarar gördüğü belirlendi.

Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.

"Alevleri görünce korktuk"

Yangının rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldığını söyleyen Adem Can, "Ben karşı köyde yaşıyorum, burada çıkan yangını haber aldıktan sonra itfaiye ekiplerine yardımcı olmak için traktörlerimizle geldik. Yangın yaklaşık 4 saat sürdü, 30 hektarlık bir alan yandı ama kontrol altına alabildik. Büyük bir yangındı 30 hektarlık alan küle döndü, alevleri de gördük korktuk" dedi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
