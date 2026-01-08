Gümüşhane'de 2025 yılında suç oranları düştü

Gümüşhane'de 2025 yılında suç oranlarında düşüş yaşandı.

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal ve Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bilal Sarıdoğan ile düzenlediği toplantıda kentin 2025 güvenlik verilerini paylaştı. Açıklanan rakamlara göre, 2024'e kıyasla kişilere karşı suçlar yüzde 11, kasten yaralama olayları yüzde 22 azalırken, mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 38'lik düşüş görüldü. Dolandırıcılık olaylarının yüzde 53 azaldığını belirten Vali Baruş, vatandaşların telefon dolandırıcılıklarına karşı daha bilinçli hale geldiğini söyledi. Vali Baruş, uyuşturucuyla mücadelede 20 kişinin tutuklandığını, bin 807 gram uyuşturucu, 585 hap ve 148 kök kenevir ele geçirildiğini aktardı.

Trafik denetimlerinin yüzde 12 arttığını ifade eden Baruş, kaza yerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 7'den 5'e düştüğünü belirtti. Sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ve kısırlaştırılmasının zorunlu olduğunu hatırlatan Baruş, sahiplendirmelerin 1 Ocak 2026'dan itibaren sadece bakımevlerinden yapılacağını söyledi. Vali Baruş, "Hedefimiz huzur kenti Gümüşhane'nin güvenliğini daha da artırmak" diyerek, 2026 yılı için huzur ve esenlik temennisinde bulundu. - GÜMÜŞHANE