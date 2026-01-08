Haberler

Gümüşhane'de 2025 yılında suç oranları düştü

Gümüşhane'de 2025 yılında suç oranları düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane'de 2025 yılında suç oranları, 2024'e göre kişilere karşı suçlarda %11, kasten yaralama olaylarında %22 ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda %38 azalma yaşandı. Valic Baruş, dolandırıcılık olaylarının %53 azaldığını belirtti.

Gümüşhane'de 2025 yılında suç oranlarında düşüş yaşandı.

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal ve Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bilal Sarıdoğan ile düzenlediği toplantıda kentin 2025 güvenlik verilerini paylaştı. Açıklanan rakamlara göre, 2024'e kıyasla kişilere karşı suçlar yüzde 11, kasten yaralama olayları yüzde 22 azalırken, mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 38'lik düşüş görüldü. Dolandırıcılık olaylarının yüzde 53 azaldığını belirten Vali Baruş, vatandaşların telefon dolandırıcılıklarına karşı daha bilinçli hale geldiğini söyledi. Vali Baruş, uyuşturucuyla mücadelede 20 kişinin tutuklandığını, bin 807 gram uyuşturucu, 585 hap ve 148 kök kenevir ele geçirildiğini aktardı.

Trafik denetimlerinin yüzde 12 arttığını ifade eden Baruş, kaza yerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 7'den 5'e düştüğünü belirtti. Sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ve kısırlaştırılmasının zorunlu olduğunu hatırlatan Baruş, sahiplendirmelerin 1 Ocak 2026'dan itibaren sadece bakımevlerinden yapılacağını söyledi. Vali Baruş, "Hedefimiz huzur kenti Gümüşhane'nin güvenliğini daha da artırmak" diyerek, 2026 yılı için huzur ve esenlik temennisinde bulundu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili önemli gelişme
Marmara'da fırtına ile mücadele! Ayasofya Camii'nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu

Ne gündü ama! Ekipler Ayasofya'ya koştu, evlerin balkonları bile uçtu
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı

Süre doldu, Türkiye'nin yanı başında operasyon başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye'den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi

DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
Ünlü CEO kazandı, vatandaş kaybetti

Ünlü CEO kazandı, vatandaş kaybetti
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Aleyna Tilki'nin test sonucu belli oldu
Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor
Suriye'den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi

DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı

Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yapamadığını Acun Ilıcalı yaptı! Adem Yeşilyurt'un yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe ve Trabzon'un yapamadığını Acun yaptı! İmzayı attırıyor