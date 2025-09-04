Gümüşhane'de Sahte İçecek ve Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği 2 ayrı operasyonda sahte içki yapımında kullanılan etil alkol, ekili kenevir, sentetik ecza ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Olaylarla ilgili iki şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Alınan bilgiye göre Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri Merkez ilçedeki bir adreste sahte içki üretileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

S.G. isimli şüpheli şahıs üzerinde ve adresinde yapılan aramada 10 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili Gümüşhane Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla adli işlem başlatıldı.

Şiran'da uyuşturucu ve ruhsatsız silah

Aynı gün KOM ekipleri, Şiran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte gerçekleştirdikleri çalışmada, ilçeye bağlı Yeşilbük Beldesi'nde C.B. isimli şahsın evinin bahçesinde kenevir ektiğini tespit etti.

Bahçede yapılan adli aramada 45 kök kenevir bitkisi, evde ise 40 adet sentetik ecza maddesi, 1 ruhsatsız tüfek ve 35 adet tüfek fişeği bulundu.

Şüpheli C.B. gözaltına alınırken, Şiran Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GÜMÜŞHANE