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Gümüşhane'de Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 1 Kişi Öldü, 2 Yaralı

Gümüşhane'de Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 1 Kişi Öldü, 2 Yaralı
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Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde otomobilin yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde otomobilin yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kürtün ilçesi Kırgeriş köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emin K. (37) yönetimindeki 52 AFM 980 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü Emin K. (37), eşi Songül K. (33) ve araçta bulunan Mehmet Koca (65) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle bulundukları uçurumdan çıkarılan yaralılar Kürtün İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Koca (65), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralılar Emin K. (37) ve Songül K. (33) ise daha sonra Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk edilerek tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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